52. Geleneksel İskele Festivali bu yıl 28.’si düzenlenen Karadenizliler Gecesi ile devam etti.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre,saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan gecede Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi ile İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu gösteri sundu. Karadenizli şarkıcı Selçuk Balcı da sahne aldı.

İskele Açık Hava Kültür Merkezi’ndeki geceye, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve meclis üyelerinin yanı sıra Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir ve diğer bazı yetkililer de katıldı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu etkinlikte yaptığı konuşmasında, 5 yıllık bir aranın ardından adanın dört bir yanından Karadenizlileri ve Karadeniz sevdalılarını, İskele’de, İskele Festivali’nde ağırlıyor olmaktan duyduğu mutluluğu ve heyecanı dile getirdi.

5 yıllık aranın ardından 28 Haziran’da başlayan ve bu yıl 52.’si düzenlenen Geleneksel İskele Festivali, yarın sona erecek. Sabahtan akşama kadar yine birçok etkinliğin olacağı festivalin kapanış konserini ise Simge Sağın verecek. İskele Ecevit Meydanı’nda saat 22.00’de başlayacak konser ücretsiz izlenebilecek.