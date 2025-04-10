Lefkoşa ve İskele’de, uyuşturucu madde tasarrufundan üç kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, İskele’de, bu sabah, bir sitenin önündeki araç park yerinde polis tarafından şüpheli olarak görülen N.K’nin (K-25) kullanımındaki ve P.K’nin (K-26) yolucu olarak bulunduğu araçta arama yapıldı. Aramada, yaklaşık 60 gram hintkeneviri türü ile 15 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi tespit edildi.

Akabinde P.K.’nin Tuzla’daki evinde yapılan aramada ise, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet öğütücü bulundu.

Öte yandan, Lefkoşa’da, dün, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından C.K.N’nin (E-37) evinde arama yapıldı. Aramada tasarrufunda yaklaşık 29 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulundu.

Her iki meseleyle ilgili bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.