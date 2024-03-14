Lefkoşa'da bu akşam 2 ayrı trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada kazalar ile ilgili şunlar kaydedildi:

"14.03.2024 tarihinde saat 21.45 sıralarında, Lefkoşa’da Bolu Sokak üzerinde Kadir Kaan YILMAZ (E-22) yönetimindeki KC 820 plakalı araç ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği sırada Emirgan Süpermarket önlerine geldiğinde dikkatsizce sağa dönüşe geçmesi sonucu o esnada yolda yaya olarak bulunan Abdurrahman SUKARI (E-21)'ye çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

14.03.2024 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Gönyeli'de Belediye Bulvarı üzerinde, Ezgi Şaşkara Sayar (K-33) yönetimindeki RS 662 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, Espressolab isimli iş yeri önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden ve önündeki trafiğin durması sonucu durmak zorunda kalan Derviş Aplak (E-57) yönetimindeki SZ 337 plakalı motosiklete çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir."