Lefkoşa’da dün bir oto galeriye ateş açılması olayıyla ilgili olarak 2 kişi daha tutuklanırken, birinin evinde bir tabanca ve çok sayıda canlı mermi bulundu. Toplam tutuklu sayısı 4’e çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yürütülen ileri soruşturmada, meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen M.G.K.(E-24) ve E.A.(E-25) da tespit edilerek tutuklandı.

E.A.’nın kalmakta olduğu evde yapılan aramada ise, tasarrufunda 9mm çapında bir adet tabanca, tabancaya ait şarjör ile 9mm çapında toplam 93 adet canlı mermi bulunarak, emare olarak alındı.

Lefkoşa’da dün 02.30 sıralarında, bir oto galerinin ofis kısmına, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından kanunsuz olarak tasarruflarında bulundurdukları tabanca ile iki el ateş açılmış, olay sonucu ofisin duvar ve alüminyum kısımları hasar görmüştü.

Yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.A.(E-20) ile M.E.N.(E-19) tespit edilerek tutuklanırken olayda kullanıldığına inanılan 9mm çapında bir tabanca ise olay yerinin yakınındaki dere yatağı içerisinde bulunarak emare olarak alınmıştı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.