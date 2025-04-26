Lefkoşa’da dün iki kişi arasında çıkan kavgada, 38 yaşındaki erkek şahıs sol kolundan yaraladı.

Polisten verilen bilgiye göre, olay dün sabah saat 11.30 sıralarında, Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi’nde meydana geldi. Aralarında yaşanan tartışma sonucu R.B.(E-30) bir taraf olup, diğer taraf olan H.G.(E-36) ile vücutlarının muhtelif yerlerine gelişigüzel vurmak suretiyle kavga ettikleri sırada, R.B. kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile olay yerinde bulunan E.G.’yi (E-38) sol kolundan yaraladı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, R.B. ve H.G. tutuklandı.