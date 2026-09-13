Lefkoşa’da dün gece polisi darp eden şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Kemal Aksay Caddesi’nde dün gece saat 22.30’da alkollü içki tesiri altındaki B.R.(E-51) sarhoş olarak makul mazereti olmaksızın olay yerine müdahaleye giden polis memurunun üzerine doğru koşup, bağırarak rahatsızlık etti. Ayrıca polisin yüzüne yumruk vurarak, polisi darp eden şahıs tutuklandı.

-Gazimağusa’da çevreye rahatsızlık veren şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da bu sabah saat 00.30 sıralarında kamuya açık yerde, alkollü içki tesiri altındaki M.K. (E-30) makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklandı.

-İskele’de izinsiz müzik yayını yapan mekân işletmecisi hakkında yasal işlem

İskele’de bir eğlence mekânında polis ekipleri tarafından 5 Eylül’de yapılan denetimde, işletmenin müzik izni olmadığı halde, ses yükseltici cihaz ve hoparlör kullanarak açık alanda müzik yayını yapıldığı tespit edildi. Mekânı işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Olaylarla ilgili polis soruşturması devam ediyor.