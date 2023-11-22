Liberya'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu ana muhalefet partisi adayı Joseph Nyumah Boakai'nin kazanmasını kutlayan kalabalığın arasına otomobilin dalması sonucu 3 kişinin öldüğü 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Monrovia'daki John F. Kennedy Hastanesinin yetkilisi Sia Wata Camanor, yaptığı açıklamada, dün akşam geç saatlerde Sinkor bölgesinde Boakai'nin zaferini kutlayan kalabalığın arasına bir otomobilin dalması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Camanor, "Kazada 18 kişi yaralandı ve bunlardan 3'nün durumu çok kritik." ifadesini kullandı.

Öte yandan, ana muhalefetteki Birlik Partisinden (UP) yapılan açıklamada, olay "barbarca bir iç terör eylemi" olarak nitelendirildi, 10 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Ülkede 14 Kasım'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda UP adayı eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Boakai oyların yüzde 50,64'ünü, mevcut Cumhurbaşkanı ve eski futbolcu George Manneh Weah ise yüzde 49,36'sını almıştı.