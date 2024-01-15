Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 12., Özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük 40. ölüm yıl dönümlerinde Ercan Havalimanı’nda anılıyor.

T&T Havalimanı İşletmeciliği, giden yolcu bölümüne kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ile Kıbrıs Türk toplumunun özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün fotoğraflarının yer aldığı ışıklı pano ve ön tarafına yolcuların anı fotoğrafı çektirmeleri için her iki liderimizin 2 boyutlu maketlerini koydu.

Ayrıca, Ercan Havalimanı’ndaki check-inlerdeki ekranlara iki liderimizin fotoğraflarının yer aldığı ve üzerinde “Rauf Raif Denktaş ve Dr. Küçük’ü saygı ve özlemle anıyoruz” görseli yerleştirildi.

Havalimanına Denktaş ve Dr. Küçük maketleri konuldu

Her iki liderimizin ölüm yıl dönümlerinde Ercan Havalimanı’nda hatırlanmasının önemine dikkat çeken yolcular, Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük maketleri önünde fotoğraf ve video çekimleri yaparak, bu anları sosyal medyaya atarak ölümsüzleştiriyor.

Özçelik: İki liderimizi sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 12. ve Kıbrıs Türkü’nün özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 40. ölüm yıl dönümlerinde saygı ve özlemle andıklarını ifade etti.

Özçelik, “Dr. Küçük ve Denktaş, Kıbrıs milli davası ile özdeşleşmiş iki liderdir. Rauf Raif Denktaş ve Dr. Küçük yaşamları boyunca benimsedikleri ve sonuna kadar mücadelesini verdikleri ülkülerinden hiçbir sapma göstermeden kararlı ve inançlı şekilde sürdürdüler.

Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş ve özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü ölüm yıl dönümlerinde şükranla, özlemle ve rahmetle anıyoruz. Cennet mekânlarında Ruhları Şad Olsun” dedi.