Limasol’da geçtiğimiz pazar düzenlenen büyük karnaval yürüyüşünün geride 45 ton çöp bıraktığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Limasol Karnavalı yürüyüşünün yapıldığı “Makarios” Caddesi’nin, temizlenmesinin, beş saatten fazla sürdüğünü ayrıca temizlik çalışmalarına 80 kişinin katıldığını yazdı.

Limasol Karnavalı'na bu yılki katılımın da her yönden rekor kırdığını yazan gazete, karnavala 120 grubun ve 35 bin de katılımcının yer aldığını belirtti.

Öte yandan Politis gazetesi bu yıl toplanan çöplerin geçen yıla oranla iki ton daha fazla olduğunu yazdı.

Gazete karnavala katılanlar tarafından olumsuz yorumlar yapılmasına neden olan, küçükler ve büyükler tarafından aşırı sprey kullanımına da dikkati çekti.