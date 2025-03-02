Güney Londra’da hizmet veren Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu'nun, geleneksel kültür gecesi dün akşam gerçekleştirildi.

Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu'dan verilen bilgiye göre, kültür gecesinde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’a özgü yöresel el işleri, sanat ürünleri, sanat eserleri ve kostümler sergilendi.

Gecede, Kıbrıs Türk kültürüne ait pek çok yemek ve tatlı yapılarak, ziyaretçilere sunuldu. Gecede ayrıca, okulun minikler halk dansları ekibi folklor gösterisi sundu, mani atışmaları yapıldı.

Etkinliğe, Bromley Belediye Başkan yardımcısı Jonathan Andrews, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Muavin Konsolosu Mustafa Erçakıca da katıldı. Etkinlikten elde edilen gelir okul giderlerini karşılamak üzere kullanılacak.