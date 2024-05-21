Lösemi tedavisi gören, 12 yaşındaki Seval Saydam’a uygun kemik iliği arandığı, uygun donörü bulmak için tükürük örneklerine ihtiyaç olduğu açıklandı.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, 18-45 yaş arasında, daha önce örnek vermemiş, sağlıklı ve KKTC kimlik kartına sahip vatandaşların Seval Saydam’a uygun donör bulunabilmesi için tükürük örneği verilebileceğini belirtti.

Açıklamaya göre, hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Lefkoşa bölgesinde Kemal Saraçoğlu Vakfı'na, Mağusa ve İskele bölgesinde Tıp Merkezi'ne, Girne bölgesinde Medicalport Tunççevik Hospital laboratuvarlarına başvuru yapılabilecek.