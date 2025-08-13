Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) kendi yerel yönetim sınırları dahilindeki açık hava reklam alanlarının (Billboard, Otobüs Durağı, Raket) kiralanmasıyla ilgili ihale sözleşmesini imzaladı. Bu kapsamdaki iki ayrı sözleşmeye LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Convergence Import And Export Ltd direktörü Tekin Birinci ve Wideline Trading Company Ltd direktörü Kasım Avcı imza koydu.



3 yıllık süreyi kapsayacak ihalede LTB’ye ait mevcut açık hava reklam alanları ile birlikte ihale kapsamında yeni açık hava reklam alanları da şehrin farklı noktalarına eklenecek.

Üç bölgeye ayrılan açık hava reklam alanlarıyla ilgili sözleşme kapsamında 1.Bölge için 9.700.000,00 TL karşılığında Convergence Import And Export Ltd ile 2. ve 3. Bölgeler için ise 22.605.000,00 TL karşılığında Wideline Trading Company Ltd ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.