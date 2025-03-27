Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), yurttaşların Ramazan Bayramı’nı sorunsuz şekilde geçirmesi için gerekli tüm hazırlıkları yaparak, acil durumlar için önlem ve tedbirlerini aldı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, LTB Halk Sağlığı Şubesi, bayram öncesinde de yurttaşların hijyenik ortamlarda taze ve sağlıklı gıda tüketmesi için rutin denetimlerine devam ediyor. Denetimlerde gıda işletmeleri, berber ve kuaför salonları, güzellik salonları, restoranlar, kafeler ve kahvehaneler genel hijyen açısından kontrol ediliyor.

-Açık pazar bayramın ilk günü olan 30 Mart'ta kurulmayacak

Pazar günleri Merkez Lefkoşa’da kurulan Açık Pazar, bayramın ilk günü olan 30 Mart Pazar günü kurulmayacak.

Lefkoşa Fuar Alanı’nda bayram yeri hizmette olacak.

Belediye Pazarı (Bandabuliya) bayramın 1. günü (30 Mart) ve 2. günü (31 Mart) kapalı olacak. 1 Nisan Salı günü ise yeniden yurttaşların hizmetinde olacak.

Lefkoşalılar bayram tatili sürecinde tüm taleplerini 24 saat boyunca Alo 185 Çözüm Hattı’na bildirebilecek.

Zabıta ekipleri bayram tatili süresince görevlerinin başında olacak ve rutin olarak gerçekleştirdikleri denetim ve kontrollerini sürdürecek.

Bayram tatili süresince LTB Halk Sağlığı Şubesi ile acil durumlarda yardımcı olmak için LTB Yaşlılara Hizmet Birimi nöbetçi ekipleri görev başında olacak. LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi de acil durumlarda özel gereksinimli bireylere yardımcı olmak için nöbetçi ekip bulunduracak. Şubelere Alo 185 hattından ulaşılabilecek.

Lefkoşa Hayvan Barınağı’ndaki rutin bakım ve besleme hizmetleri verilmeye devam edilirken, sokak hayvanları için de su ve mama takviyeleri sürdürülecek.

LTB Temizlik Şubesi genel çöp toplama hizmeti bayram süresince hiçbir gecikme ve aksaklık olmadan aynı şekilde devam edecek.

Temizlik Şubesi ekipleri ayrıca bayram sürecinde de şehrin temizlik ve düzeninin bozulmaması adına ana arterlerdeki temizlik çalışmalarını sürdürecek. Defin İşlemleri için 0548 8340582 numaralı telefondan nöbetçi personele ulaşılabilecek.

Bayram süresince LTB Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ekibi görev başında olacak. Her türlü bilgilendirme, yönlendirme ve sığınma talepleri için Alo 185 Çözüm Hattı’nda nöbetçi ekiplere ulaşılabilecek.

Bayram tatili süresince kontörlü su sayacı kullanan aboneler LTB binası girişinde, LTB Fidanlığında, Kemal Şemiler Caddesi’nde (Metehan), Hamitköy Atatürk Caddesi üzerinde ve LTB Haspolat Şubesi’nde bulunan kiosklardan kartları ile diledikleri zaman su yükleyebilecekler ve LTB’ye dair tüm ödemelerini gerçekleştirebilecek.

Ayrıca su faturası, emlâk vergisi, reklâm borcu, meslek vergisi borcu, kira borcu ve trafik cezaları da LTB Online Mobil uygulama ve www.lefkosabelediyesi.org web sitesinden ödenebilecek.