Lefkoşa Türk Belediyesi halk sağlığı ve gıda güvenliği için büyük öneme sahip yerlerin başında gelen fırınlara yönelik denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Zabıta Şubesi ile Halk Sağlığı Şubesi’nin 23 Ocak Perşembe günü belediye sınırları içerisindeki fırınlarda ortak olarak yaptığı denetlemelerde 51/95 ve 33/01 sayılı Belediyeler Yasası kapsamında bir işletmeye uyarı yapıldı.

LTB fırınlara yönelik denetimlerde genel temizlik ve hijyen koşulları ile gıdaların üzerine üretim ve son kullanma tarihi konulup konulmadığını kontrol ediyor. Ekipler tarafından ayrıca çalışanların sağlık karneleri ve işletmenin çalışma izinlerini de kontrol ediliyor.

Denetimlerin gündüz ve gece rutin şekilde devam edeceği ve işletmelerin mağduriyet yaşamamaları için gerekli sağlık koşullarını ve sağlık karneleri ile ilgili sorumluluklarını her zaman yerine getirmeleri gerektiği bildirildi.