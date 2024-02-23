Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Sivil Afet Timi Derneği (SAT-DER) arasında acil durumlar öncesinde, esnasında ve sonrasında dayanışma, bilgi paylaşımı ve envanter kullanımını kapsayan bir iş birliği protokolü imzalandı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre protokole LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve SAT-DER Başkanı Vet. Dr. Tayfun Çanakçı imza koydu.

Protokol, iki kurumun organizasyonlar yapmasını, ulusal ve uluslararası alanlarda iş birliklerini geliştirmesini, olağanüstü durum, afet ve acil durumlarda iki taraf arasında iş birliği halinde hareket etmesini kapsıyor.

İmzalanan işbirliği protokolünde olağanüstü durum, afet ve acil durumlara hazırlıklı olunması adına ortak oluşturulacak bir komisyonun çalışmalara başlaması ve koordineli çalışma yöntemlerinin belirlenmesi yanında olağanüstü bir durum anında yürütülecek ortak çalışma alanının belirlenmesi gibi konular yer alıyor.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, yakın geçmişte birçok acı olayların yaşandığını, bu amaçla da iş birliği ve koordineli çalışmaya her zaman önem verdiklerini söyledi.