Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) 2025 yılının ilk denetimlerini yaptı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, marketlere yönelik yapılan denetimlerde 242 bin 616 TL para cezası uygulandı.

4-10 Ocak tarihlerinde yapılan denetimlerde, belediye ekipleri son kullanım tarihi geçmiş ürünleri tespit ederek o yamüsadere etti. Ekipler, 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası’nın 2023 yılında yasalaşan “Birleştirilmiş Belediyeler (Değişiklik) Yasası çerçevesinde para cezası da uyguladı.

Açıklamada, işletmelerin yasal gerekliliklerini eksiksiz yerine getirmesinin ve gıda ürünlerinin tüketiciye ulaştırılmadan önce düzenli olarak denetlenmesinin halk sağlığının korunmasındaki önemine dikkat çekildi.

LTB ekiplerinin 2025 yılında denetimlere marketlerle başladığını ve tüm yıl boyunca restoranlardan kasaplara kadar tüm iş yerlerinin rutin olarak denetleneceği belirtilen açıklamada, işletmelerin yasal düzenlemelere uygun bir şekilde faaliyet göstermesi gerektiğine vurgu yapıldı.