Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde çocuklara özel dopdolu bir etkinlik düzenliyor.

Lefkoşa Çocuk Şöleni, 19 Nisan Cumartesi günü Taşkınköy’de bulunan Dr. Fazıl Küçük Parkı’nda gerçekleştirilecek.

Saat 16:00 – 19:00 arasında gerçekleşecek şölende birbirinden eğlenceli ve öğretici atölyeler çocuklarla buluşacak. Programda yer alan etkinlikler şöyle: Markutti Uçurtma Atölyesi (Hasder), Ebru Sanatı (Ülviye Karabaşak), Çanta Boyama Resim Atölyesi (Ozan Özgenler), Mandala Boyama Atölyesi (Ferdiye Yurdakul), Bilim Atölyesi (Science for Kids), Taç Yapma Atölyesi (El Ele Kreşi).

Ayrıca, alanda fotoğraf çekim noktası yer alacak; oyun ablaları çocuklarla birebir ilgilenirken, maskotlar ve balon şov da etkinliğe renk katacak.

Sahne üzerinde ise saat 17:00’de LBO Çocuk Korosu Mini Konseri, 17:30’da Sihirbazlık Gösterisi, 18:15’de Kukla Gösterisi (Vantrolog Hanife Tayyerci ile) ve 18:45’de Hipop Dans Gösterisi yer alacak

Etkinlik boyunca Lefkoşa Gezi Treni, özel turlarla katılımcılara unutulmaz bir gün yaşatacak.