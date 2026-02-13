Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Ramazan öncesi denetimlerini sıklaştırdı.

LTB'den verilen bilgiye göre, LTB Halk Sağlığı Şubesi Denetim Birimi, market, restoran, kafe, bar ve gıda üretimi yapılan iş yerlerinde denetimleri arttırdı. Denetimlerde özellikle etiket bilgileri, son kullanma tarihleri, ambalaj durumu ve saklama koşulları inceleniyor.

Denetimler için görevlendirilen dört ekip olduğu kaydedilen açıklamada, denetimlerin Ramazan süresince de yoğun şekilde sürdürüleceği ifade edildi.

Denetimlerde sağlık koşullarına uygun olmadığı tespit edilen ürünlerin müsadere edildiği belirtilirken, LTB Halk Sağlığı Şubesi iş yeri izinlerinin Şubat sonuna kadar yenilenmesi gerektiğini hatırlattı.