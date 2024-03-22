Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Spor Kulübü ile Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu organizasyonuyla Burhan Yetkili anısına satranç turnuvası düzenlenecek.

LTB eski başkanlarından merhum Burhan Yetkili’yi anmak ve satranç sporunun gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen turnuva, 13 Nisan Cumartesi günü Merkez Lefkoşa’da gerçekleştirilecek.

LTB açıklamasına göre, turnuva için son başvuru tarihi 11 Nisan Perşembe. Turnuva UKD'ye dahil olacak. Turnuva tüm sporcuların katılımına açık olacak ve ödüller yaş kategorileri bazında verilecek.

Turnuvaya katkı payı 200 TL. Kayıt için 0533 8560857 numaralı telefondan Özkan Bardak’a ulaşılabilecek.

Turnuva kapsamında ödüller, Kadın Özel Ödülü, UKD Özel Ödülü, Veteran Özel Ödülü (1973 ve öncesi doğan sporcular), İlkokul Özel Ödülü (2013 ve sonrası doğan sporcular) , Ortaokul Özel Ödülü (2021-2010 doğumlular), Lise Özel Ödülü (2009-2006 doğumlular) kategorilerinde verilecek.