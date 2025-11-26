Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yarın “Yüzleşme” başlıklı panel düzenliyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, yarın saat 18.30’da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda düzenlenecek panelde, üç kadın deneyimi ve üç farklı perspektif yer alacak.

Halka açık olarak yapılacak panel, LBOFEM koro dinletisi ile başlayacak. Etkinlikte, Siyasetçi Mine Atlı, Gazeteci Pınar Barut ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem bir araya gelerek “hayatın farklı alanlarında toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddete” dair kendi deneyimlerini paylaşacak.