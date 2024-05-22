Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) bu yıl 20.'sini düzenlediği Kıbrıs Tiyatro Festivali, Antilogos Tiyatrosu’nun sahnelediği “Annesi” oyunu ile devam etti.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, YDÜ AKKM’de sergilenen oyun, Mihalis Papadopulos tarafından yazıldı. Aleksiya Papalazaru’nun yönettiği ve oynadığı oyunun kadrosunda İlyana Kakura, Mirsini Hristodulu ve Hristina Hristofyas da yer aldı.

Tek perdelik oyun, "Kiryakos ve Sotiris Papalazaros kardeşlerin hikayesini, iki evladını kaybeden Papalazaros ailesinin yaşadığı zulmü ve çektiği acıları, bu kadar acı kayıpların ardından annelerinin, tüm ailenin ve geride kalanların hayatlarının nasıl etkilendiğini" aktardı.

- Seylani: “Bu topraklarda söylenecek çok hikayemiz var”

Oyunun sonunda, oyuncularla seyirciyi selamlayan İzel Seylani, bu topraklarda söylenecek çok hikayelerinin olduğunu, LBT ile Antilogos Tiyatrosu’nun da bu hikayeleri unutturmama ve yüzleştirme mücadelesi verdiğini, 2016 yılından beridir sürdürdükleri iş birliğine barış için devam edeceklerini söyledi.

- Harmancı: “Yüzleşerek, anlayarak ve birbirimizi hissederek barışacağız”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da konuşmasında, Kıbrıslıların çok derin acılar yaşadığını ve ardından da susarak bu acıları ne çocuklarına ne de torunlarına aktardıklarını ifade ederek, oyun sırasında bu acılarla yüzleştiklerini ve festivalin ruhu olan ışığa bir adım daha yaklaştıklarını belirtti. Harmancı, “Yüzleşerek, anlayarak ve birbirimizi hissederek barışacağız.” diyerek, 20. Kıbrıs Tiyatro Festivali’ne koydukları katkı için Antilogos Tiyatrosu oyuncularına ve tüm ekibine teşekkür etti.

- Festival, “Öteki Venedik Taciri” oyunu ile devam ediyor

“Çıkın Işığa Buluşabilenler, Sevindirebilenler, Değişebilenler” sloganıyla perdelerini açan 20. Kıbrıs Tiyatro Festivali, yarın akşam üçüncü oyunu ile tiyatro severlerin karşısına çıkacak.

Kumbaracı50’nin “Öteki Venedik Taciri” Oyunu, YDÜ AKKM’de yer alacak ve 20.30’da başlayacak.

Grand Pasha ve İktisatbank ana sponsorluğunda düzenlenen festivalin, gümüş sponsoru Birinci Global olurken, salon sponsorluğunu Yakın Doğu Üniversitesi, ulaşım sponsorluğunu ise Northern Travel üstleniyor. Wideline, Bel-Koop ve SIBA Limited de festivale katkı koyanlar arasında yer alıyor.

Festival biletleri, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesi ve biletinial.com’dan alınabiliyor.