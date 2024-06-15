Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER), eğitimci Müfide Akalın’ın belgesel çekimlerinin başladığını duyurdu.

Dernekten verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi LTD (KTÖK) iş birliğinde, KTÖS’ün kuruluş aşamasında görev alan birkaç kadından biri olan Ev İdaresi Öğretmeni Müfide Akalın belgeselinin çekimleri yapılıyor.

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen konuyla ilgili açıklamasında derneğin 23’üncü belgeselinin ekim ayında yayınlanacağını kaydetti.

KÖDER’in her geçen gün daha da fazla destek almaya başladığını belirten Ekingen, bunun hayata değer katan daha fazla kadınla ilgili belgesel-kitap gibi kültürel ürünler üretilmesi anlamına geldiğini söyledi.