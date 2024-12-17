Kamu çalışanları ve emekliler yanında sigorta emeklilerinin maaşlarındaki konsolide uygulamasını kaldırmayı öngören yasa tasarıları, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Tasarılarla ilgili görüş ve önerilerin yirmi gün içinde yazılı olarak Meclis Başkanlığı’na iletilebileceği belirtildi.

Hükümetin aldığı karar doğrultusunda, kamudan maaş çeken herkesi etkileyecek bu düzenlemeler, ilgili tüm yasalarda öngörülüyor.

Tasarıların genel gerekçesinde, “çalışanlara ve emeklilere, tüketici fiyatları endeksi oranında konsolide edilerek ocak ve temmuz aylarında verilen hayat pahalılığı ödeneği uygulamasının, maaşlardaki fiili artışın söz konusu yılın tüketici fiyatları endeksi oranının üzerinde olduğu ve konsolide olarak maaşlara uygulanan artışın devlet bütçesine ek mükellefiyet getirdiği” belirtiliyor.

Bu nedenle söz konusu yasaların ilgili maddesinden konsolide uygulaması kaldırılarak yasaların yeniden düzenlendiği kaydediliyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan tasarılar şöyle:

Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkiler) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışına Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı.”

Sosyal Sigortalar ve Sosyal Güvenlik yasalarındaki değişikliğin genel gerekçelerinde, yasa kapsamında aylık ve gelir alanlara hayat pahalılığının konsolide yapılmaksızın verilmesinin amaçlandığı kaydedildi.