İspanya'nın başkenti Madrid'de binlerce İspanyol, Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) Meclis'e sunduğu, ayrılıkçı Katalanlara af getirilmesini içeren yasa tasarısını protesto etti.

Sağ ve aşırı sağ görüşlü 100'e yakın sivil toplum kuruluşunun (STK) çağrısıyla ve "Benim adıma değil: Ne af ne de bağımsızlık referandumu. Özgürlük, birlik, eşitlik için" adıyla Madrid kent merkezinde düzenlenen gösteriye, sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo ve aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal da katıldı.

İspanyol bayraklarıyla dolan Kibele Meydanı'nda toplanan kalabalık, "vatan haini", "Sanchez cezaevine" sloganları atarak, azınlık sol koalisyon hükümeti kurmak için ayrılıkçı Katalanlara af getirilmesi şartıyla Katalan siyasi partilerin desteğiyle 16 Kasım'da Meclis'ten güvenoyu alan PSOE lideri ve Başbakan Pedro Sanchez'e tepki gösterdi.

PP lideri Feijoo, basına yaptığı açıklamada, PSOE lideri Sanchez'in "seçim öncesi vaatlerine uymayarak sahtekarlık ve yalanla hükümet kurduğunu ve İspanyollar arasında endişenin her geçen gün daha da arttığını" savundu.

Sanchez'in, bağımsızlık yanlısı girişimlerden dolayı hüküm giyen Katalanlara af çıkaracak bir siyasi gücü İspanyollardan almadığını söyleyen Feijoo, şöyle devam etti:

"Bağımsızlıkçılarla müzakere yapılmayacaktı. Bize (İspanyol yargısından kaçarak Belçika'ya giden eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles) Puigdemont'un kaçak olduğu söylendi ama PSOE onu şimdi sürgünde olarak tanımlıyor. İspanyol demokrasisi için karmaşık ve alarm verilen bir dönemden geçiyoruz. Hükümetten toplumda gerginlik yaratan adımlar atmamasını, sağduyuya, anayasaya, kuvvetler ayrılığına dönmesini istiyoruz."

Aşırı sağcı Vox'un lideri Abascal da PSOE ve af yasası için anlaşmaya vardığı, Katalonya'da faaliyet gösteren iki siyasi partiyi (ERC ve Junts) "İspanya'nın düşmanları ve darbeciler" diye tanımlayarak, "Vox, İspanya'da yasallığı, ulusal birliği savunmak ve bu darbeyi durdurmak için yapması gereken her şeyi yapacak." şeklinde konuştu.

STK temsilcileri ise PSOE ve Sanchez'e karşı İspanya genelinde iki haftadır süren gösterilerin bu af yasa tasarısı geri çekilene kadar devam edeceğini vurguladı.

Aşırı sağcı grupların, genelde şiddet olaylarıyla sonuçlanan, Madrid'deki PSOE binası önündeki eylemleri ise iki haftayı aşkındır devam ediyor.

- Ayrılıkçı Katalanlara af girişimi

İspanya'da 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından, PSOE-Sumar azınlık sol koalisyon hükümeti kuran ve bunun için dışarıdan 6 siyasi partinin desteğini alan Sanchez, Meclis'teki 350 milletvekilinin 179'unun "evet" oyuyla 16 Kasım'da güvenoyu aldı.

Gelecek hafta başında kabinesindeki yeni bakanları açıklaması beklenen Sanchez, Meclis'e sundukları af yasa tasarısını geçirmek için çalışacak.

Tasarıda, Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimler sırasında yasa dışı olarak yapılan 9 Kasım 2014'teki halk oylaması ve 1 Ekim 2017'deki referandum süreçlerinden sonra hüküm giyen ya da haklarındaki yargı süreci devam eden 400 kadar ayrılıkçı Katalan siyasetçi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve sokaklarda kamu düzenini bozan, şiddet içerikli göstericilere karışan radikal grupların üyelerinin affedilmesi öngörülüyor.

Senato'da çoğunluğu olan PP ile aşırı sağcı Vox partilerinin yanı sıra çok sayıda hakim ve savcı, "demokrasiye, anayasaya ve hukuk devletine aykırı" olduğu iddiasıyla affa karşı çıkıyor.

Ayrıca Silahlı Kuvvetler içinde gerek emekli üst düzey askerler gerekse bazı jandarma üyelerinin bağlı olduğu dernekler, yetkileri dışında antidemokratik girişimlerde bulunarak, "İspanya'nın birliğinin korunması için af yasa tasarısının geri çekilmesini, Sanchez'in görevden alınmasını ve ülkenin erken seçime gitmesini" savunan açıklamalar yapıyor.