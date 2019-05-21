55 Yaşındaki Hülya Avşar, güzelliğiyle genç kızları kıskandırdı

55 Yaşındaki Hülya Avşar, güzelliğiyle genç kızları kıskandırdı

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarla adından söz ettiren 55 yaşındaki Hülya Avşar, güzelliğiyle yıllara meydan okudu.

Güzel sanatçı Hülya AvşarInstagram hesabından paylaştığı son fotoğraf ile yine dikkatleri üzerinde topladı. Avşar'ın fotoğrafını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Geçtiğimiz günlerde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Hülya Avşar, ''9 yıldır yalnızsınız, aşktan soğudunuz mu?'' sorusuna, "Hayatımda kimse yok. O kadar mutlu ve huzurluyum ki. Birine ayıracak zamanım yok açıkçası." cevabını vermişti.

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