Şeyma Subaşı, imza gününde gözyaşlarına boğulan genç hayranını sarılarak teselli etti

Sadece Şeyma kitabının ilk imza gününde sevenleriyle bir araya gelen Şeyma Subaşı, genç hayranının gözyaşlarıyla karşılaştı.

Geçtiğimiz ay Sadece Şeyma kitabıyla raflarda yerini alan ve Şeyma Subaşı, dün Emaar Square Mall'da gerçekleştirilen imza törenine katıldı.

SARILARAK TESELLİ ETTİ

Dün ilk imza gününü gerçekleştiren Şeyma Subaşı için hayranları İstanbul'da bir AVM'ye akın etti. Uzun bir kuyruk oluşturan hayranları ile Subaşı, tek tek fotoğraf çektirerek ilgilendi. Genç bir hayranının gözyaşlarına boğulduğunu gören Subaşı, sarılarak teselli etti.

ELEŞTİRİLDİ

Görüntünün sosyal medyaya düşmesiyle eleştirilerin ardı arkası kesilmedi. Takipçilerin çoğu duruma olumsuz yorumlarla tepki gösterdi.

"İYİ Kİ VARSINIZ"

Sosyal medya hesabı Instagram'da gün içinde birçok anını paylaşan Subaşı, imza gününü de es geçmedi.

Subaşı, imza gününde çektirdiği fotoğrafları da duygusal bir notla paylaştı. Subaşı paylaşımında "Bugün harika bir gündü... Beni sevenlerin bu güzel ilgisini yakından hissetmek o kadar değerli ki! Hepinize vakit ayırıp geldiğiniz, o sıcak gülümsemenizle güzel dileklerinizi paylaştığınız için binlerce kez teşekkürler! İyi ki varsınız..." dedi.