Uzun zaman listelerin başında yer alan “Yansın İstanbul” şarkısıyla gönüllerde taht kuran Türkiye’nin ünlü ses yorumcusu İsmail Özkan Kıbrıs Genç Tv mikrofonlarına yeni türkü albümünün müjdesini verdi.

İsmail Özkan, yaklaşık 1 yıl önce hayata geçirmeyi planladığı türkü albümünde Ankara, Güney Doğu, Antep, Kilis ve Ege türkülerini hazırladığını anlattı.

Özkan, 4 Mayıs itibariyle tüm dijital platformlarda yayınlanacak olan “Sabrıma Borçluyum” Ankara türküsünü sevenlerinin beğenisine sunacağının müjdesini verdi.

Özkan, 90’lı yıllarda Müslüm Gürses’in okuduğu türküyü farklı aranjmanlarla seslendirdiğini belirtti.

Türkü albümü ile tarzının dışına çıktığını belirten Özkan, “konservatuar mezunuyum eğitimlerimizde hem halk müziği hemde sanat müziği eğitimlerini aldık” dedi.