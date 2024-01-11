Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği eğitim birimi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi iş birliğinde Mağusa Devlet Hastanesi'nde Temel Yaşam Desteği ve Yenidoğan Resüsitasyon eğitimi düzenlendi.

Birlik Başkanı Ali Özgöçmen yaptığı açıklamada, verimli ve istekli geçen eğitime katkı koyan hocalar, Paramedik Kadir Çekiç, birliğin eğitim birimi sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Mine Bahçeci ve Uzman Hemşire Demet Erol'a ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Gelişimin halk sağlığı açısından önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Özgöçmen, ilerleyen süreçte eğitimlerin devam edeceğini bildirdi.