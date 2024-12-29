Mağusa Suriçi Derneği tarafından hazırlanan Mağusa Suriçi tanıtım ve UNESCO propaganda videosunun ilk gösterimi yapıldı.

5 dakikalık tanıtım videosu, dernek binasında yer alan etkinlikle ilk kez kamuoyu ile paylaşıldı.

Mağusa Suriçi Derneği Başkanı Serdar Atai yaptığı konuşmada, Mağusa Suriçinin tanıtımını amaçlayan görsele sponsor olan firmaya teşekkür etti. Atai, videonun önümüzdeki yıl UNESCO’ya yönelik lobicilik çalışmalarının başlangıç noktası olacağını belirtti.

Sponsor firma Bosmar Ltd. Yetkilisi Levent Lama’ya teşekkür belgesi takdiminin ardından, sunuma geçildi.

Etkinlikte Doğu Akdeniz Üniversitesi doktora öğrencisi Tocukwu Nnaji ile mimar ve akademisyen Doç. Dr. Hacer Başarır “İklim krizinin anıtsal yapılar üzerindeki olası etkileri ve iklim zarar görebilirlik endeksi” başlıklı sunum yaptı.