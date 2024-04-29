Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, belediyenin yetki alanında bulunan altı plajın 15 Mayıs itibarıyla tam randımanlı olarak hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre Uluçay, Glapsides Plajı, Palm Beach Plajı, Derinya Plajı, Karakol Plajı, Kapalı Maraş 1. Nokta ve Kapalı Maraş 6. Nokta Plajlarının 15 Mayıs itibarıyla tam randımanlı olarak halka hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.

Ülkenin en güzel sahillerinin belediye sınırları içerisinde bulunduğunu ifade eden Uluçay, bunun büyük bir mutluluk, aynı zamanda da önemli bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Süleyman Uluçay, halkın, 2024 yaz sezonu boyunca belediyenin yetki alanında bulunan altı plajdan kaliteli hizmeti en uygun fiyata alabilmesi ve denizlerin herkes için erişilebilir olması için tüm paydaş kurum ve kuruluşlarla yoğun biçimde çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Uluçay, özellikle askeri bölge içerisinde bulunan Derinya Plajı, Kapalı Maraş 1. Nokta ve Kapalı Maraş 6. Nokta Plajlarının, halk plajı olarak kullanılmasına izin ve destek veren Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na teşekkür etti.