Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi tarafından düzenlenen “Mağusalı Sohbetler” etkinliğinin konuğu Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay oldu.

CTP’den verilen bilgiye göre, CTP Kadın Örgütü Genel Sekreteri Mine Karaca’nın moderatörlüğünü yaptığı söyleşiye, CTP Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, CTP Gazimağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, CTP Gençlik Örgütü Gazimağusa İlçe Başkanı Enver Gürsoy, belediye meclis üyesi Erhun Şahali, CTP Gazimağusa İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Halide Dalokay ve Erhun Şahali ile CTP eski Genel Başkanı Ferdi Sabit Soyer katıldı.

-Belediyenin mali durumu düzeltildi

Söyleşide konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, göreve geldiklerinden bu yana belediyeyi büyük bir borç yükünden kurtarmak için yoğun çaba harcadıklarını ve bu konuda başarılı olduklarını belirtti. Belediyenin esnafa olan borçlarını ödediklerini, çalışanların geriden gelen sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı primlerini tamamladıklarını vurgulayan Uluçay, kentin altyapı eksiklerini gidermek için de önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

-Trafik düzenlemeleri ve kültürel etkinlikler

Gazimağusa’daki trafik sorununu hafifletmek amacıyla düzenlemeler yaptıklarını belirten Uluçay, belediye olarak sosyal ve kültürel etkinliklere de büyük önem verdiklerini ifade etti. Dr. Süleyman Uluçay, Gazimağusa Suriçi’ndeki kültürel mirası korumak ve gerekli restorasyonları yapmak adına Gazimağusa Belediyesi’nin hizmet verdiğini vurguladı. Söyleşi, katılımcıların sorularının yanıtlandığı interaktif bir bölümle son buldu.