Makina Mühendisleri Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı. Başkanlığa yine Ayer Yarkıner getirildi.

Oda’dan yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Konferans Salonu'nda bugün yapılan 45’inci Olağan Genel Kurulunda, Oda Başkanlığına yeniden Ayer Yarkıner getirilirken Yönetim Kurulunda görev alacaklar şu isimlerden oluştu: "Asım Gülçeken, Ali Şefik, Barış Hacışevki, Meryem Baltacı Varol, Yedek Üyeler: Aziz Baykent, Doğuş Hürdoğanoğlu, Denetleme Kurulu üyeleri: Nafi Cabacaba ve Celal Devrim Önen."

Divan Başkanlığını Tezel Baykent’in yaptığı toplantıda Mert Yarkıner ve Kemal Ruso da sekreterlik görevlerini yaptı.

Genel Kurulda açılış konuşmasını Oda Başkanı Ayer Yarkıner yaptı, daha sonra EL-SEN Genel Başkanı Ahmet Tuğcu ve KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır birer konuşma yaptı. Toplantıda, faaliyet ve mali raporlar da onaylandı.