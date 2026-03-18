Malatya'nın ardından Adana'ya da Patriot Hava Savunma Sistemi konuşlandırılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirmesini Adana İncirlik'teki 10. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yaptı. Basın bilgilendirmesinde, İncirlik'e ikinci Patriot Hava Savunma Sistemi'nin konuşlandırıldığı açıklandı.

İNCİRLİK'E İKİNCİ PATRIOT SİSTEMİ

Bakanlık, Türk hava sahası ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla milli düzeyde tedbirler alındığını kaydetti.

Bu tedbirlere ek olarak, Adana'da konuşlu İspanyol Patriot sistemine ilave olarak Almanya'daki NATO üssünden görevlendirilen bir Patriot Hava Savunma Sistemi'nin Adana'ya konuşlandırılacağı kaydedildi.

“İSRAİL SALDIRILARI İSTİKRARSIZLIĞI DERİNLEŞTİRİYOR”

Basın bilgilendirmesinde savaş gündemine ilişkin önemli değerlendirmeler de yapıldı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar ve kara harekatının bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Lübnan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğimizi vurguluyor, İsrail’in; Filistin halkına uyguladığı baskıların sona erdirilmesi hususunda uluslararası toplumun sorumluluğunu yerine getirmesi çağrımızı yineliyoruz." denildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ

Basın bilgilendirmesinde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Orta Doğu’da masum sivillerin hayatını kaybetmesine neden olan, bölgesel istikrar ve güvenliği her geçen gün daha fazla zedeleyen çatışmaların bir an önce sona ermesini temenni ediyor, küresel ekonomi ve enerji arzı üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratan Hürmüz Boğazı’nın yeniden güvenli ve kesintisiz şekilde işlerlik kazanmasının büyük önem taşıdığını vurguluyoruz."

RUM KESİMİNE TEPKİ

"- Kıbrıs Rum tarafı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu hakları yok saymak için yetki karmaşasına neden olan buna benzer konuları zaman zaman gündeme getirmektedir. Söz konusu NOTAM’ı geçersiz kılan karşı NOTAM Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından yayımlamıştır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yayımlanan NOTAM geçersiz ve hükümsüzdür.

Ayrıca, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi son yıllarda Ada’ya silah yığılmasına ve diğer ülkelerin adayı kullanmasına izin vererek Kıbrıs’ı hedef haline getirmiştir.

Ülkemiz, garantör ülke olarak sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin değil, adanın tamamının güvenliğini sağlamak için ilave tedbirler almaya devam etmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatleri ile güvenliğini sağlamak konusundaki kararlılığımız tamdır. Garantörlüğün bize verdiği hakları kullanmaktan çekinmedik bundan sonra da çekinmeyeceğiz."

AFP

Patriotlar hızlı bir şekilde farklı bölgeler taşınıp kurulabilmesiyle de ön plana çıkıyor.

NE OLMUŞTU?

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken, İran da misilleme saldırılarıyla karşılık vermeye devam ediyor.

Savaş devam ederken İran tarafından ateşlendiği belirtilen iki balistik füze Türk hava sahasında imha edilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı, bu olayın ardından Malatya'ya Patriot Hava Savunma Sistemi konuşlandırıldığını açıklamıştı.

PATRIOT BALİSTİK FÜZELERE KARŞI KORUMA SAĞLIYOR

Patriot hava savunma sistemi uçaklara, seyir füzelerine ve taktik balistik füzelere karşı orta ve yüksek irtifada koruma sağlıyor.

1985 yılından itibaren kullanımda ve 160 kilometre menzilde etkili

Patriot sistemi, çok işlevli radarları sayesinde aynı anda birçok hedefi tespit edip izleyebilme kapasitesine sahip.

Mobil bir yapıya sahip olan sistem, hızlı bir şekilde farklı bölgelere taşınabilip, kurulabiliyor.

Patriot, özellikle PAC-3 füzesi ile balistik füzelere karşı savunma yeteneğine sahip.

Adana İncirlik yakınlarında da NATO misyonu kapsamında İspanya’ya ait Patriot PAC-3 bataryaları bulunuyor.

NATO BMD DE DEVREDE

Malatya'ya konuşlandırılacak sistemlerin yanı sıra, NATO'nun Akdeniz bölgesinde gelişmiş başka sistemleri de bulunuyor. Bu sistem, NATO Balistik Füze Savunması (NATO BMD) olarak biliniyor. NATO Entegre Hava ve Füze Savunmasının parçası olarak çalışan sistem tamamen savunma amaçlı.

Sistem, yer ve uydu radarlarının balistik füze tespitinin ardından gemilerdeki anti balistik füzelerin ateşlenmesi üzerine kurulu. NATO'nun programı kapsamında Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyerleri denizden balistik füzelere karşı önleme yapabiliyor. Akdeniz bölgesindeki bir yer radarının İran'dan ateşlenen füzeyi algıladığı ve ardından savaş gemisinden ateşlenen füzenin İran balistik füzesini havada imha ettiği tahmin ediliyor.

Aegis BMD adındaki sistem, gemi ve karadan ateşlenebiliyor. Aegis (Zeus'un kalkanı) SM-3 anti balistik füzesi, bin 200 kilometre menzile sahip ve 100 kilometre yüksekliğe kadar ulaşabiliyor. NATO tarafından geçtiğimiz hafta bir füzenin imha edilmesinin ardından yapılan açıklamada, “Balistik füze savunma sistemi, İran'dan Türkiye'yi hedef alan bir balistik füzeyi tespit etti, izledi ve etkisiz hale getirdi.” denildi. Bu saldırı sonrasında NATO bölge ülkelerinde hava savunma önlemlerinin artırılmasına karar verdi.