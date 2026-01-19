Kamuda örgütlü beş sendika, 5 Aralık 2025’te Maliye Bakanlığı önünde gerçekleştirilen eylem gerekçesiyle bakanlığın bazı sendika temsilcileri hakkında şikâyetçi olduğunu açıkladı.

Kamuda örgütlü Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu-İş ve Kamu-Sen tarafından yapılan ortak açıklamada, hükümetin ekonomik ve sosyal hak taleplerini görmezden gelmesi, hayat pahalılığı ve vergi adaletsizliği nedeniyle söz konusu tarihte ateş yakma eylemi gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, eylem sırasında bakanlık kapısına zarar verildiği iddiasıyla Maliye Bakanlığı’nın sendikalardan beş kişiyi seçerek şikâyetçi olduğu belirtildi.

Sendikalar, bugün avukatlarıyla birlikte ifade vermek üzere Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde olacaklarını, saat 09.00’da ise basına açıklama yapacaklarını duyurdu.

Açıklama, Selma Eylem, KTOEÖS Başkanı ve kamuda örgütlü beş sendika adına yapıldı.