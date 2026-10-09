İstanbul’un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta, çarşamba sabahı 7 katlı bir binanın alt üç katı çöktü, üstteki dört katı ise yan yattı. Olayda enkaz altında kalan 14 kişiden 10’u sağ çıkarılırken, 3’ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Valiliği, arama kurtarma çalışmalarının saat 06.15 itibarıyla sona erdiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin Gülce Dora Turhan (2021 doğumlu), Ahmet Muhammed İnan (2004 doğumlu), Mesut Bilece (1986 doğumlu), Hüseyin Özkurt (1960 doğumlu) ve Zeynep İnan (2006 doğumlu) olduğu bildirildi.

6 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İstanbul Valisi Davut Gül, saat 23.00 itibarıyla yaptığı açıklamada, hastanede 6 kişinin tedavi gördüğünü belirtti. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu ifade eden Gül, diğer 5 kişinin tedavisinin sürdüğünü ve hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Gül, arama kurtarma çalışmaları sırasında enkazın aşağıya doğru baskı yapmasını önlemek amacıyla maden ocaklarında kullanılanlara benzer destek bariyerlerinin yerleştirildiğini kaydetti.

Binanın bodrum katından yükselen dumana ilişkin de konuşan Gül, burada bulunan kumaşların yanıyor olabileceğini, enkaz nedeniyle itfaiyenin yangına müdahale edemediğini belirtti.

ÇEVREDEKİ 3 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Çökme riskinin ortadan kaldırılması ve enkazın üzerindeki yükün hafifletilmesi amacıyla binanın ayakta kalan dört katı kontrollü şekilde yıkıldı.

İstanbul Valiliği, çevrede bulunan ve 55 kişinin yaşadığı üç binanın tedbir amacıyla boşaltıldığını duyurdu. Barınma ihtiyacı bulunan vatandaşlar için 5 otelde toplam 66 kişilik yer ayrıldığı, çöken binadan 8 ve tahliye edilen diğer binalardan 36 kişi olmak üzere toplam 44 kişinin otellere yerleştirildiği bildirildi.

BİNANIN 4 KATI KAÇAKTI

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, binanın 1987 yılında inşa edildiğini ve belediye arşivindeki kayıtlara göre iskân verildikten sonra üstteki iki katının kaçak olarak yapıldığını açıklamıştı.

Ancak NTV ekibinin edindiği bilgilere göre binanın dört katının kaçak, giriş katı ve iki katının ise yasal olduğu belirtildi. Binanın ilk yapımında bir kat bulunduğu, daha sonra üç katın eklendiği ifade edildi.

Binanın ilk inşaat izninin, Maltepe Belediyesi henüz kurulmadığı için o dönemde Kartal Belediyesi’nden alındığı kaydedildi.

MİMAR VE ŞANTİYE ŞEFİ GÖZALTINDA

Çöken binayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısının yanı sıra binanın planlama, inşa ve tadilat süreçlerinde kamu görevlilerinin olası ihmallerini ve sorumluluklarını araştırmak üzere iki mülkiye müfettişi görevlendirildi.

Binanın mimarı Hasan Balcı ile şantiye şefi Mevlüt Okumuş gözaltına alındı. Apartmanın müteahhidi Dursun Baskıcı’nın ise 2016 yılında hayatını kaybettiği belirlendi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, binanın 1987 yılında yapıldığını belirterek özellikle 1999 öncesinde inşa edilen binaların hızla dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul Valisi Davut Gül de kentsel dönüşümün önemine dikkat çekerek vatandaşlara dönüşüm süreçlerinde daha hızlı hareket edilmesi çağrısında bulundu.