Malya Şehitleri, Aydınköy’deki Malya Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Törene; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel de katıldı.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan tören; saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma Aydınköy İlkokulu emekli öğretmeni Ahmet Baydar tarafından yapıldı.

Öğrenciler tarafından şiirler okunmasıyla devam eden tören, konuşmaların ardından sona erdi.

- Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Malya şehitlerini anma töreninde yaptığı konuşmada şehitlere Allah’tan rahmet diledi, “Şehit olmak en yüksek mertebedir. Onlar, her zaman yüreğimizdedir.” diyerek şehitlerin asla unutulmayacağını ifade etti.

Malya şehitlerini anmak için bir araya geldiklerini kaydeden Tatar, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda barış ve huzur içerisinde yaşayabilmesi için şehitlerin canlarını feda ettiğini kaydetti.

Tatar, “Şehitlerimizi anmak, duygularımızı ifade etmek ve bu mesajların bütün dünyaya yayılmasına vesile olmak, bizlerin tüm şehitlerimize olan görevi ve sorumluluğudur.” ifadelerine yer verdi.

Kayıp Şehit Milletvekili Cengiz Ratip’in naaşının hâlâ bulunamadığını da anımsatan Tatar, “Eşinin hâlâ Cengiz Ratip’in naaşının bulunması için dua etmesi, ayrı bir acımızdır.” dedi.

Kıbrıs Türk halkının varlığı için böylesine acılarla büyük mücadeleler verdiğini belirten Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bugüne kadarki sürece değindi.

20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ile özgürlüklerine kavuştuklarını kaydeden Tatar, 50 yıl sonra egemenlik temelinde bir anlaşma yapabilmek için Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle çabalarına devam ettiklerini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının ayrı bir halk olduğunu vurgulayan Tatar, iki devletli çözümün en doğru çözüm olacağını dile getirdi.

Tatar, “(Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne) Eğer bir anlaşma isterseniz, geliniz iki devletli bir çözüme hep birlikte imza atalım. Kıbrıs'ımızı çok daha müreffeh yarınlara birlikte taşıyalım.” diye konuştu.

KKTC’nin bağımsız, özgür ve egemen bir Türk devleti olduğunu vurgulayan Tatar, bu devleti yaşatmak için büyük bir cesaretle hep birlikte çabalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

- Baydar

Aydınköy İlkokulu emekli öğretmeni Ahmet Baydar da, vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri anmak, onların kahramanlıklarını ve fedakarlıklarını bir kez daha yad etmek için toplandıklarını kaydetti.

“Şehitlerimizin bizlere emanet ettiği değerleri yaşatmak, onları unutmayacağımızı, onların mücadelesinin gücünden ilham alarak daha güçlü bir vatan inşa edeceğimizi bir kez daha ifade etmek için buradayız.” diyen Baydar; şehitleri anarken, onların en yüce değer olan vatan ve millet sevgisini, kardeşlik ruhunu, cesaret ve fedakarlık anlayışını hatırladıklarını belirtti.

Baydar, “Şehitlerimizin aramızda olmaması, onların bizlere verdiği mirası yaşatma sorumluluğumuz ortadan kaldırmaz. Aksine her geçen gün bu mirası daha da büyütmek, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için daha çok çalışmak gerektiğini biliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Baydar, her daim Malya şehitlerinin izinden yürüyerek bu topraklar üzerinde daha güzel bir gelecek inşa etmek için var güçleriyle çalışacaklarını dile getirdi.