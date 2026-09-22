Manisa’nın Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi’nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir öğrencinin okula av tüfeğiyle geldiği ve arkadaşlarına ateş açtığı belirtildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 öğrenci yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Silah seslerinin duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SALDIRGAN YAYA OLARAK KAÇTI

Av tüfeğiyle saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen öğrenci, olayın ardından yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

Saldırının ardından çok sayıda öğrencinin ailesi de okul çevresine geldi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği, olayın ardından yaptığı açıklamada, Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alındığını bildirdi.

Valilik açıklamasında, ihbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği, ekiplerin olayla ilgili çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Kamuoyuna gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verileceği ifade edildi.

OKULLARDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GÜNDEMDE

Geçtiğimiz yıl Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen silahlı okul saldırılarının ardından Türkiye Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılının başında okullarda gerekli tüm önlemlerin alındığını açıklamıştı.

Tekin, öğrencilerin okullara girişlerinde ilave tedbirler uygulanacağını duyurmuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.