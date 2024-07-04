Yunanistan Bağımsız Elektrik Nakil Otoritesi (ADMİE) Başkanı Manusos Manusakis, Güney Kıbrıs'taki Enerji Düzenleme Kurulu’nun (RAEK) verdiği kararların, Güney Kıbrıs-Girit-İsrail elektrik şebekelerinin deniz altından döşenecek kablolarla bağlanması projesi olan Great Sea Interconnector’ü tehlikeye soktuğunu söyledi.

Alithia gazetesinin haberine göre Manusakis, RAEK’in projeyle ilgili eski düzenleyici kararların değiştirilmesine yönelik talepleri reddettiğini ve projenin gelir metodolojisiyle ilgili verdiği kararın, projenin ilerlemesini zora sokarak 100 milyon euroluk negatif değer oluşturduğunu, bunun da yatırım güvenliği sorunu yarattığını kaydetti.

Habere göre Manusakis, RAEK’in bu kararını bir an evvel gözden geçirerek düzeltmesi gerektiğini; aksi taktirde projenin duracağını belirtti.

Manusakis, Yunanistan’ın, Yunanistan Enerji Düzenleme Kurumu (RAAEİ) aracılığıyla Yunan tüketicilerin projede kendi paylarına düşecek meblağı karşılamasını kabul ettiğini ve aynı kararın Güney Kıbrıs tarafından da verilmesini beklediklerini ifade etti.

Rum tüketicilerin, Güney Kıbrıs-Girit bağlantısı sağlanırken ödeyecekleri ekstra paranın kilovat başına sadece 0.6 sent olduğuna işaret eden Manusakis, bağlantının sağlandığı ilk yıldan itibaren elektrik faturalarına yansıyacak düşüşlerle mahsuplaşma olacağını söyledi.

Manusakis, bu kararın Rum tüketiciler açısından olumsuz olduğunu ve elektrik faturalarındaki büyük düşüş fırsatının kaybedilebileceğini kaydetti.