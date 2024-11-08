UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan Galatasaraylı futbolcusu Mauro Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküsünde hasar tespit edildi.

Arjantinli yıldız Icardi, Tottenham maçında sakatlanmıştı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan MR tetkiklerinde, sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun rehabilitasyonuna başlanmıştır." denildi.

Yıldız oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.