Gökyüzünde nadir görülen bir doğa olayı yaşandı. Ay, aynı anda hem “Mavi Ay” hem de “Mikro Ay” evresine girdi ve Kıbrıs’tan da izlendi.

Astronomide aynı ay içerisinde meydana gelen ikinci dolunay olarak adlandırılan "Mavi Ay" gece saatlerinde, açık havanın da etkisiyle KKTC’den de görüntülendi.

“Mavi Ay” terimi, Ay’ın renginin değişmesinden değil, aynı takvim ayı içinde ikinci kez dolunay yaşanmasından kaynaklanıyor. Bu durum ortalama olarak her iki ila üç yılda bir gerçekleşiyor.

Bu yıl yaşanan takvim düzeni nedeniyle gökyüzünde 12 yerine 13 dolunay görülecek.

Uzmanlara göre bir sonraki Mavi Ay ise 2028’de görülecek.