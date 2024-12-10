Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, geçiş kapılarının açılmasının iki toplum arasındaki güvenin yeniden tesis edilmesi ve adanın her iki tarafında yaşayan insanların yaşam kalitesinin artırılması için elzem olduğunu belirtti.

Yazılı açıklamaya yapan Maviş, Kıbrıs sorununun çözümü yönünde ve iki toplum arasındaki güveni inşa etme yolunda geçiş kapılarının açılmasının kritik bir adım olduğunu kaydetti.

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi parti liderleri ile temsilcilerinin 27 Kasım’da ara bölgede Ledra Palace Otel'de bir araya gelerek konuyu ele aldıklarını ve sürece destek verdiklerini kaydeden Maviş, “Daha önce, 15 Ekim’de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde, New York'ta Ersin Tatar ve Nikos Hristodulidis arasında gayriresmi bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmede, çıkmazdaki müzakere sürecinde ‘ileriye dönük adımlar’ değerlendirilmiş ve yakın zamanda tekrar bir araya gelme kararı alınmıştır.” ifadelerine yer verdi.

Maviş, aradan geçen zamana rağmen geçiş kapılarının açılması yönünde somut adımlar atılmadığını dile getirdi.

- “Geçiş kapılarının açılmasına yönelik engeller derhal kaldırılmalı”

Bu durumun toplumların geniş kesimlerinin barış ve iş birliği isteğine rağmen sürecin neden ilerlemediği sorusunu gündeme getirdiğini kaydeden Maviş, şöyle devam etti:

“New York'ta sağlanan uzlaşıya rağmen, geçiş kapılarının açılmasını engelleyen siyasi irade kimdir? Toplumların ortak talebine rağmen, geçiş kapılarının açılmamasının gerekçeleri nelerdir? Kıbrıs'ta barış ve iş birliğini destekleyecek bu önemli adımın atılmamasının sorumluları kimlerdir? Geçiş kapılarının açılması, iki toplum arasındaki güvenin yeniden tesis edilmesi ve adanın her iki tarafında yaşayan insanların yaşam kalitesinin artırılması için elzemdir.”

“Geçişleri ekonomik ilişkiler üzerinden değil, sosyal ve insani ihtiyaçlar üzerinden düşünürsek, Erenköy, Akıncılar, Kiracıköy, Haspolat, Mağusa Kapısı ve Baf Kapısı gibi noktaların önemi daha da anlaşılacaktır.” diyen Maviş, geçiş kapılarının açılmasına yönelik engellerin derhal kaldırılması ve iki liderin New York'ta vardığı uzlaşının gereğinin yerine getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Barış, iş birliği ve birlikte yaşama kültürünün ancak toplumların serbestçe bir araya gelmesi ve etkileşim kurmasıyla güçlenebileceğine değinen Maviş, kapıların kapalı kalmasının adada çözümsüzlükten medet umanların ekmeğine yağ sürmekte olduğunu savundu.

Maviş, KTÖS olarak sorumluları göreve çağırarak geçiş kapılarının bir an önce açılmasını talep etti.