Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, zamların “kabul edilebilir olmadığını” söyleyerek, hükümete piyasayı denetleme çağrısında bulundu.

Yazılı açıklamaya yapan Maviş, “Ülkede yolsuzluk, hırsızlık, torpil ve menfaat düzenin normalleştirilmeye çalışılmasını kabul etmediğimiz gibi vatandaşın alım gücünün yeni bir yoksulluk seviyesine çekilmesini de reddediyoruz. Bu düzen sürdürülebilir değil, bu zamlar kabul edilebilir değil. Vatandaşın çilesi, çekilebilir değildir. Ya denetleyin, ya piyasayı ucuzlatın ya da istifa edin.” ifadelerini kullandı.

Toplumda infial yaratan olayların ortaya çıktığını öne süren Maviş, istifa eden olmadığını, işler yolundaymış gibi davranmaya devam edildiğini savundu.

Zamlarla ilgili eleştirilerde bulunan Maviş, son iki ayda ekmeğe yüzde 25, elektriğe yüzde 7,79, tüp gaza yüzde 7,80, akaryakıta yüzde 10,8 zam yapıldığını, serbest piyasanın denetlenemediğini ileri sürdü.