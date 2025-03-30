Milliyetçi Demokrasi Partisi(MDP) Lefkoşa ilçe Sekreteri Mehmet Erol Muvali, “Birlik ve beraberlik” duygularının perçinlemesi temennisinde bulundu

Muvali yayımladığı Bayram mesajında, “Milli ve manevi değerlerin coşkuyla yaşandığı, toplumsal bağların güçlendiği, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği müstesna günlerden olan Ramazan Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun” dedi.