Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Lefkoşa İlçesi Gençlik Komitesi’ne Rafet Uğur ve yönetimi getirildi.

MDP’den yapılan açıklamaya göre, toplantıda konuşan Gençlik Komitesi Başkanı Rafet Uğur, MDP yönetiminde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Uğur, kendisi ve teşkilatının yüce Türk milletinin bir neferi olduğunu vurgulayarak, MDP’nin Türk milliyetçiliği fikriyatında hareket eden tek siyasi parti olduğunu ifade etti. Yeni görevini en iyi şekilde yerine getireceğini belirten Uğur, gençlik komitesinin çalışmalarıyla partiye katkı sunacağını dile getirdi.