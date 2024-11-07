Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü ve Lefkoşa İlçe Başkanı Hüseyin Mert Çoşkun “Paylaşınca Çoğalır” çalıştayına katılarak 500 kilogramlık köpek maması bağışı yaptı.

MDP’den verilen bilgiye göre, söz konusu çalıştaydan elde edilecek gelir sokak hayvanlarına bağışlanacak.

Çalıştay, KKTC Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Belediyesi, Kültür Dairesi ve 5 özel kuruluşun “Barış İçin Başka Bir Dünya Mümkün” Hareketi ile iş birliğinde düzenlenmişti.