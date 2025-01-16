Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Lefkoşa İlçe Başkanı Hüseyin Mert Coşkun, asgari ücretin belirlenmesi öncesinde fiyatların zamlanmasını eleştirdi.

MDP İlçe Başkanı Coşkun yaptığı açıklamada, her asgari ücret zammının konuşulması öncesinde zam yapılmasının ve asgari ücrete artış yapıldıktan sonra da fiyatların artmaya devam etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Vatandaşın değil de tüccarların korunduğunu savunan Coşkun, “Seyrüsefere yapılan yasa dışı artış tam anlamıyla vatandaşın belini bükmüş vaziyette. Araba yıl alıp değer kaybederken, seyrüsefer fiyatlarına zam yapılıyor. Bu dünyanın hiç bir yerinde böyle değildir” ifadelerine yer verdi.

Coşkun, hükümetin halk için rahatlatıcı önlemler alması gerektiğini de söyleyerek, “Hükümeti acilen bir kriz planı oluşturmaya davet ediyorum. Böyle giderse 2025’in ilk 6 ayında çok esnafımız iş yerini kapatmak zorunda kalacak” dedi.