Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Cemre Seziner, "bu yıl rekora koşan ölümlü trafik kazaları ile ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma bakanı Erhan Arıklı’yı görevini hakkıyla yapmaya" çağırdı.

Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Cemre Seziner yaptığı yazılı açıklamada, 2024 yılının ilk üç ayında gerçekleşen 15 kazada 16 kişinin öldüğünü hatırlatarak, “Dünyada hiçbir örneği olmadığına inandığımız, ölümle sonuçlanan trafik kazalarında KKTC olarak bu yıl rekora koşuyoruz.” dedi.

Seziner , geçen yıl 12 alkollü kazada ölüm gerçekleştiğini, bu yıl ise şimdiye kadar 2 alkollü ölümlü kaza meydana geldiğini ifade ederek; bu iki kazada direksiyon başına alkollü geçerek ölümlü kazaya neden olan sürücülerden birinin 172 birinin de 285 promil alkollü olduğunu belirtti.

Seziner, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, kurultaya ayırdığı vakit kadar trafik ve yol güvenliği için zaman ayırabilseydi bizler inanıyoruz ki bu kadar insanımızı bu trafik terörüne kurban vermeyecektik.” dedi.

Seziner, 5 Nisan’da Resmi Gazete'de yayımlanıp halkın bilgisine getirilen Yol Güvenliği Değişiklik Yasa Tasarısı'nın trafikteki kaotik durumun Cumhuriyet Meclisince geçte olsa farkına varılmaya başladığının göstergesi olduğunu söyledi.

Seziner, tüm Müslüman aleminin bayramını da kutlayarak, “Bu bayramda hiçbir insanımızı trafik kazaları neticesinde kurban vermek istemiyoruz. Tüm sürücülerimizi süratten kaçınarak ve alkollü araç kullanmamaları yönünde uyarmak istiyoruz. Çünkü insanımızın her bir ferdi çok değerli ve çok kıymetlidir” dedi.

Seziner, Arıklı’ya, “Hal böyle iken; 3 yıldır toplanamayan ve 14 üyeden oluşan Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonunu yol güvenliğini tartışıp önleyici kararları süratle alabilmek için toplantıya çağırmayı neden geciktiriyorsunuz?” diye sordu