Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, emekli Albay Atilla Güler’i kabul etti. Güler, ziyarette, Töre’ye, kaleme aldığı Türk dünyasının yakın tarihini anlatan kitaplarını takdim etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde konuşan Töre, tarihi iyi bilmek ve tarihteki hatalardan ders alarak tarihi tekerrür ettirmemek gerektiğini kaydederek, bu anlamda yazılan kitapların çok önemli birer kaynak olduğunu söyledi.

Türk milletinin askeri olarak her zaman güçlü olmak zorunda olduğunu ifade eden Töre, bölgedeki gelişmeler ele alındığında her şart ve duruma karşı caydırıcı bir güç olabilmenin son derece önemli olduğunu vurguladı.

KKTC’nin milli bir devlet olduğunu ve bu devletin en büyük koruyucusunun Mücahitler ve Mehmetçikler olduğuna işaret eden Töre: “Biz ne Birleşmiş Milletler’e ne de Avrupa Birliği'ne güveniriz. Bizim en büyük güvencemiz Türkiye ve Türk ordusudur” dedi.

Emekli Albay Atilla Güler de konuşmasında, askeri hizmetlerinden sonra akademik çalışmalar yaptığını ve yazdığı kitapları yeni neslin bilgisine sunma arzusunda olduğunu belirtti.