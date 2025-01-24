Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), bugün saat 18:00’de sendikalar tarafından organize edilen yürüyüşe destek belirtti.

MDP Lefkoşa İlçe Sekreteri Mehmet Erol Muvali tarafından yapılan açıklamada, 1 Eylül itibariyle yüzde 20 oranında artırılarak brüt 280 bin TL’ye (7 bin 424 euro) yükseltilen vekil maaşlarının asgari ücretle geçinen vatandaşların karşılaştığı zorluklarla bağdaştırılamayacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak saat 18.00’de Pronto Çemberi’nde asgari ücretli kardeşlerimize destek olmak amacıyla orada olacağız. Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak her zaman yanlarındayız.” ifadelerine yer verildi.