Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Kazım And ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Öztürkler yaptığı konuşmada babası merhum komutan Türkay Öztürkler’in mücadelesine atıfta bulunarak, geçmişin izlerini taşıyan bu buluşmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti.

Öztürkler, babasının 1973 yılında mücahit olarak güvenlik kuvvetlerinde görev aldığını, 1974 Barış Harekâtı sırasında savaşarak esir düştüğünü ve Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinde önemli roller üstlendiğini hatırlattı.

“Ben bir komutan çocuğuyum. Bu ülkeye emek vermiş bir ailenin ferdiyim” diyen Öztürkler, tüm asker camiasına selamlarını iletti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin silahlanma yönündeki adımlarını yakından takip ettiklerini belirten Öztürkler, ülke savunması ve milli değerlere sahip çıkmanın önemini vurguladı.

Öztürkler, “Atalarımızın ve sizlerin bizlere bıraktığı mirasa her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız” dedi.

Genç nesillere Kıbrıs Türk halkının mücadelesini doğru şekilde aktarmanın önemine vurgu yapan Öztürkler, Osmanlı idaresinden İngiliz dönemine, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nden 1974 Barış Harekâtı’na kadar yaşanan sürecin doğru anlatılması gerektiğini ifade etti.

Konuşmasında egemenlik ve bağımsızlık vurgusu yapan Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığını kabul etmesi gerektiğini belirtti.

Öztürkler, “Bu topraklarda bağımsız ve özgür yaşamak için büyük bedeller ödendi. Bu mücadele sayesinde bugün iki bayrak yan yana dalgalanıyor” dedi.

Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığının adadaki istikrarın teminatı olduğunu dile getiren Öztürkler, bu unsurların olmadığı bir anlaşmaya asla onay verilmeyeceğini söyleyerek, “Bizler sizlerin emaneti ve mücadelenizin temsilcileriyiz. Bayrağımızı yere düşürmeyeceğiz, bu mücadeleyi daha ileriye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And ise, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’in rahmetli babası komutan Türkay Öztürkler’i saygı ve minnetle anarak, vatan mücadelesine duyulan derin takdiri dile getirdi.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.